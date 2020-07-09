В случае получения незаконного дохода безработный может быть строго наказан, - Госслужба занятости
Об этом сообщает Правительственный портал.
Зарегистрированный безработный должен сообщать о: трудоустройствео; заключении гражданского соглашения о выполнении работы/оказании услуг; открытии собственного дела, отметили в пресс-служба.
Напомним, максимальный размер пособия по безработице сейчас составляет 8 408 грн. (4 прожиточных минимума для трудоспособных лиц).
Размер минимальной выплаты пособия по безработице, который выплачивается застрахованным лицам в зависимости от страхового стажа и заработной платы, составляет 1 800 грн., А лицам, выплаты которым назначаются без учета страхового стажа и заработной платы - 1 000 грн (на период карантина).
Общая продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 360 календарных дней, а для лиц предпенсионного возраста - 720 календарных дней.
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