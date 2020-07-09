В Румынии более 600 пациентов с коронавирусом самовольно выписались из больниц

9 июля, 2020, 20:47

В Румынии 624 пациента с коронавирусом выписались из больницы после того, как суд признал нарушением прав человека принудительную госпитализацию пациентов с легкими симптомами COVID-19

Об этом сообщает The Guardian.

Конституционный суд страны постановил, что госпитализация и домашний карантин людей без симптомов COVID-19 или с легкими симптомами являются нарушением основных прав и поэтому такие меры не могут быть введены постановлением правительства.

"После решения суда, вступившего в силу на прошлой неделе, 624 пациента, у которых подтвердили коронавирус, решили покинуть больницу, чем создали риск широкого распространения инфекции внутри местных общин", - заявил министр здравоохранения Нелу татар.

По его словам, более половины из 50 тыс. селовек, отправленных на самоизоляцию после возвращения из-за границы, нарушили условия карантина.

В Румынии за минувшие сутки зарегистрировали антирекорд по количеству новых случаев заражения с начала пандемии - 614.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb