В Румынии более 600 пациентов с коронавирусом самовольно выписались из больниц
Об этом сообщает The Guardian.
Конституционный суд страны постановил, что госпитализация и домашний карантин людей без симптомов COVID-19 или с легкими симптомами являются нарушением основных прав и поэтому такие меры не могут быть введены постановлением правительства.
"После решения суда, вступившего в силу на прошлой неделе, 624 пациента, у которых подтвердили коронавирус, решили покинуть больницу, чем создали риск широкого распространения инфекции внутри местных общин", - заявил министр здравоохранения Нелу татар.
По его словам, более половины из 50 тыс. селовек, отправленных на самоизоляцию после возвращения из-за границы, нарушили условия карантина.
В Румынии за минувшие сутки зарегистрировали антирекорд по количеству новых случаев заражения с начала пандемии - 614.
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