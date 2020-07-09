 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортВ "Динамо" обнародовали видео празднования победы в Кубке Украины из раздевалки

В "Динамо" обнародовали видео празднования победы в Кубке Украины из раздевалки


фото: facebook.com/fcdynamoua
"Динамо" обнародовало видео празднования победы над "Ворсклой" в финале Кубка Украины из раздевалки киевского клуба

Ролик опубликован на канале "Динамо" в YouTube.

"Динамо" 8 июля в Харькове победило "Ворсклу" в серии послематчевых пенальти и получило первый трофей после возвращения Алексея Михайличенко на пост главного тренера.

С лидкуйте за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 июля, 2020 четверг

больше новостей

9 июля, 2020 четверг

8 июля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать