В "Динамо" обнародовали видео празднования победы в Кубке Украины из раздевалки
9 июля, 2020, 15:49
"Динамо" обнародовало видео празднования победы над "Ворсклой" в финале Кубка Украины из раздевалки киевского клуба
Ролик опубликован на канале "Динамо" в YouTube.
"Динамо" 8 июля в Харькове победило "Ворсклу" в серии послематчевых пенальти и получило первый трофей после возвращения Алексея Михайличенко на пост главного тренера.
- Напомним, 8 июля в финале Кубка Украины по футболу полтавская "Ворскла" проиграла киевскому "Динамо" в серии пенальти.
- Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко назвал победу над "Ворсклой" в финале Кубка Украины большой.
- Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов заявил, что не выпустил на серию одиннадцатиметровых вратаря Павла Исенко в финале Кубка Украины против "Динамо" из-за отсутствия замен.
- Благодаря 12-й в истории победе в Кубке Украины, "Динамо" догнало "Шахтер" по количеству полученных за время независимости трофеев.
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