В "Динамо" обнародовали видео празднования победы в Кубке Украины из раздевалки

9 июля, 2020, 15:49

"Динамо" обнародовало видео празднования победы над "Ворсклой" в финале Кубка Украины из раздевалки киевского клуба

Ролик опубликован на канале "Динамо" в YouTube.

"Динамо" 8 июля в Харькове победило "Ворсклу" в серии послематчевых пенальти и получило первый трофей после возвращения Алексея Михайличенко на пост главного тренера.

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