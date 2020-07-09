В островном государстве человек просидел в тюрьме на 5 лет больше срока: ему никто не сказал, что он может выйти на свободу

9 июля, 2020, 13:45

45-летний житель Самоа Сио Агафили только недавно вышел из тюрьмы, хотя должен был освободиться еще в 2015. Оказывается, работники тюрьмы перепутали его срок

Мужчине повезло, что ошибку заметил судья, который пришел в суд совсем по другому делу. Как оказалось, Агафья получил два срока за ограбление - на 7 и 5 лет - и должен был отбывать их одновременно, а не последовательно, как думали работники тюрьмы.

"Никто не сказал мне, что срок истек. Я перестал считать дни. Я не помнил, когда я должен был выйти, я знал только то, что я должен отбыть свое наказание", - приводит слова Агафили The Guardian .

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Адвокат мужчины уверена, что его право на свободу было нарушено, а поэтому они планируют подать иск к государству. Также она выразила обеспокоенность, что с такой проблемой на самом деле столкнулись и другие заключенные, ни о чем не подозревают.