В Николаеве несовершеннолетняя воспитанница школы-интерната совершила самоубийство

9 июля, 2020, 15:41

Полиция Николаева расследует обстоятельства самоубийства 16-летней воспитанницы школы-интерната

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции в области.

"8 июля около 23:30 в полицию поступило сообщение о том, что в туалете школы-интерната работники заведения обнаружили тело 16-летней воспитанницы, которая покончила с собой путем повешения. По факту смерти несовершеннолетней следователи начали уголовное производство, как того требует процедура в подобных случаях, по ч. 1 ст. 115 УК "Умышленное убийство" и проводят расследование обстоятельств и мотивов совершения самоубийства", - говорится в сообщении.

На месте происшествия следственно-оперативная группа Ингульского отдела полиции обнаружила предсмертную записку, в которой девушка просит прощения и тоскует по умершей маме.

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