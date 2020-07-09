В Киеве сообщили о заминировании Центрального железнодорожного вокзала
9 июля, 2020, 12:40
В Киеве в полицию поступило анонимное сообщение о заминировании Центрального железнодорожного вокзала.
Полиция проверяет анонимное сообщение о заминировании Центрального железнодорожного вокзала
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
В Киеве в полицию поступило анонимное сообщение о заминировании Центрального железнодорожного вокзала.
На месте происшествия работает патрульная полиция и взрывотехническая служба.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
6 июля, 2020 Капитаны бумажных морей
-
6 июля, 2020 В ночь на Купала цветок искала. Украина древняя
-
Читайте также
-
-
6 июля, 2020 Капитаны бумажных морей
-
6 июля, 2020 В ночь на Купала цветок искала. Украина древняя