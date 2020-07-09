В Киеве сообщили о заминировании Центрального железнодорожного вокзала

9 июля, 2020, 12:40

Полиция проверяет анонимное сообщение о заминировании Центрального железнодорожного вокзала

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

В Киеве в полицию поступило анонимное сообщение о заминировании Центрального железнодорожного вокзала.

На месте происшествия работает патрульная полиция и взрывотехническая служба.