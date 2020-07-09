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Espreso.tvОбществоВ Киеве сообщили о заминировании Центрального железнодорожного вокзала

В Киеве сообщили о заминировании Центрального железнодорожного вокзала


фото: rfe
Полиция проверяет анонимное сообщение о заминировании Центрального железнодорожного вокзала

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

В Киеве в полицию поступило анонимное сообщение о заминировании Центрального железнодорожного вокзала.
На месте происшествия работает патрульная полиция и взрывотехническая служба.

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