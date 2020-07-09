В Кремле прокомментировали, может ли ОРДЛО войти в состав РФ
Об этом он сказал в интервью российскому изданию ТАСС
"О разного рода заявлений политических деятелей и общественных организаций о возможностях и перспективах вхождения Донбасса в Российскую Федерацию. Эта мысль исключительно авторов этих заявлений. На государственном уровне вопрос в такой постановке, даже в первом приближении, никогда не обсуждались", - заявил он.
По словам Козака, Россия "не теряет надежду на мирное политическое урегулирование конфликта", потому что "даже замороженный конфликт на юго-западных границах Российской Федерации однозначно не нужен".
Напомним, Козак также заявил , что оснований для нового саммита в нормандском формате нет.
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