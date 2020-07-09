В Кремле прокомментировали, может ли ОРДЛО войти в состав РФ

9 июля, 2020, 14:39

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что вопрос вхождения так называемых "ДНР" и "ЛНР" в состав России на государственном уровне никогда не обсуждался

Об этом он сказал в интервью российскому изданию ТАСС

"О разного рода заявлений политических деятелей и общественных организаций о возможностях и перспективах вхождения Донбасса в Российскую Федерацию. Эта мысль исключительно авторов этих заявлений. На государственном уровне вопрос в такой постановке, даже в первом приближении, никогда не обсуждались", - заявил он.

По словам Козака, Россия "не теряет надежду на мирное политическое урегулирование конфликта", потому что "даже замороженный конфликт на юго-западных границах Российской Федерации однозначно не нужен".

Напомним, Козак также заявил , что оснований для нового саммита в нормандском формате нет.