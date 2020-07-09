Умер экс-тренер и игрок "Шахтера"

9 июля, 2020, 21:15

В возрасте 83 лет умер бывший тренер и игрок донецкого "Шахтера" Владимир Сальков

Об этом сообщает официальный twitter московского ЦСКА.

Вместе с "горняками" игрок в 1961-м и 1962-м годах становился обладателем Кубка СССР, завоевывал серебро чемпионата СССР-1975 и бронзу-1978. Всего за "Шахтер" защитник провел 231 матч и забил 3 мяча. В 1967 году он стал капитаном донецкого клуба.

В тренерской карьере Сальков возглавлял Ждановский "Металлург", а также донецкий "Шахтер", московское "Торпедо" и волгоградский "Ротор". Специалист был главным тренером олимпийской сборной СССР.

С 2003-го по 2007 год Владимир Сальков был спортивным директором московского ЦСКА.

- ПФК ЦСКА (@pfc_cska) July 9, 2020

5 июля на 73-м году жизни скончался обладатель Кубка кубков и Суперкубка Европы в составе киевского "Динамо" Владимир Трошкин.