 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУкраина требует немедленно обменять пленного в ОРДО Матюшенко из-за проблем со здоровьем

Украина требует немедленно обменять пленного в ОРДО Матюшенко из-за проблем со здоровьем

Украинская сторона просит в экстренном порядке обменять находящегося в плену Валерия Матюшенко, который серьезно болен

Об этом сообщил привлеченный украинской стороной к работе Трехсторонней контактной группы как представитель ОРДО журналист Денис Казанский на своей странице в Facebook.

"Информацию донесли до ОБСЕ и той стороны. Сейчас добиваемся проведения обследования. Пока ясной реакции и четкого ответа со стороны боевиков нет. Но вопрос надо постоянно поднимать и контролировать, поскольку человек в реальной беде", - написал он.

Казанский отметил, что о пленном Валерии Матюшенко, который "сидит в плену у боевиков ДНР на 32-й зоне", говорили в рамках рабочей группы по гуманитарным вопросам ТКГ на этой неделе.

"У него возникли серьезные проблемы со здоровьем - сильные боли и быстрая потеря веса. Это могут быть либо симптомы онкологии, или другие последствия издевательств, которым человек подвергался в плену", - пояснил он.

В гуманитарной подгруппе на этот раз также говорили о русском пленном Валерии Матюшенко, который сидит в плену в ...

Опубликовано Денисом Казанским в  четверг, 9 июля 2020

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 июля, 2020 четверг

больше новостей

9 июля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать