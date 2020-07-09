Украина требует немедленно обменять пленного в ОРДО Матюшенко из-за проблем со здоровьем

9 июля, 2020, 18:37

Украинская сторона просит в экстренном порядке обменять находящегося в плену Валерия Матюшенко, который серьезно болен

Об этом сообщил привлеченный украинской стороной к работе Трехсторонней контактной группы как представитель ОРДО журналист Денис Казанский на своей странице в Facebook.

"Информацию донесли до ОБСЕ и той стороны. Сейчас добиваемся проведения обследования. Пока ясной реакции и четкого ответа со стороны боевиков нет. Но вопрос надо постоянно поднимать и контролировать, поскольку человек в реальной беде", - написал он.

Казанский отметил, что о пленном Валерии Матюшенко, который "сидит в плену у боевиков ДНР на 32-й зоне", говорили в рамках рабочей группы по гуманитарным вопросам ТКГ на этой неделе.

"У него возникли серьезные проблемы со здоровьем - сильные боли и быстрая потеря веса. Это могут быть либо симптомы онкологии, или другие последствия издевательств, которым человек подвергался в плену", - пояснил он.