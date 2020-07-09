Украина хочет вести прямые переговоры с Россией по Донбассу, - Кулеба

9 июля, 2020, 15:35

Украина пытается начать прямой диалог с РФ по урегулированию конфликта на Донбассе

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью "Голосу Америки".

Он считает, что именно прямой диалог между странами помог бы достичь прогресса.

Россия отказывается от переговоров, а взамен настаивает на диалоге с пророссийскими боевиками.

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Однако Украина категорически против такого формата переговоров, а настаивает на решении конфликта на Донбассе именно с Россией.

"Удалось бы достичь прорыва во многих вопросах, если бы смогли решить эту проблему. Пока решения нет", - сказал Кулеба.