Украина хочет вести прямые переговоры с Россией по Донбассу, - Кулеба
Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью "Голосу Америки".
Он считает, что именно прямой диалог между странами помог бы достичь прогресса.
Россия отказывается от переговоров, а взамен настаивает на диалоге с пророссийскими боевиками.
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Однако Украина категорически против такого формата переговоров, а настаивает на решении конфликта на Донбассе именно с Россией.
"Удалось бы достичь прорыва во многих вопросах, если бы смогли решить эту проблему. Пока решения нет", - сказал Кулеба.
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