 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУ Путина заявили, что для нового нормандского саммита нет оснований

У Путина заявили, что для нового нормандского саммита нет оснований


фото: reuters
Заместитель главы Администрации президента РФ Владимира Путина и куратор по Донбасса Дмитрий Козак заявил, что саммит "нормандской четверки" в ближайшее время не планируется

Об этом он заявил в интервью ТАСС.

По его словам, для проведения саммита пока "нет оснований".

"Оснований для проведения нового саммита сегодня и при текущей позиции Украины в обозримой перспективе просто нет. Саммит можно проводить только при условии, если выполняются решения предыдущих саммитов. На сегодня ни одна из договоренностей парижского саммита не выполнена", - утверждает он.

Напомним, 7 июля вице-премьер Алексей Резников, который курирует реинтеграцию Донбасса, заявил, что саммит лидеров четырех стран возможен уже в августе.

Последняя встреча президентов России, Украины, Франции и канцлера Германии состоялась в Париже в декабре прошлого года.

3 июля в Берлине состоялась встреча в нормандском формате (Украина, Франция, Германия, Россия) на уровне политических советников.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил, что встреча политических советников лидеров нормандской четверки приблизила проведение полноценного саммита в Берлине.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 июля, 2020 четверг

больше новостей

9 июля, 2020 четверг

8 июля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать