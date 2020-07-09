У Путина заявили, что для нового нормандского саммита нет оснований

9 июля, 2020, 11:52

Заместитель главы Администрации президента РФ Владимира Путина и куратор по Донбасса Дмитрий Козак заявил, что саммит "нормандской четверки" в ближайшее время не планируется

Об этом он заявил в интервью ТАСС.

По его словам, для проведения саммита пока "нет оснований".

"Оснований для проведения нового саммита сегодня и при текущей позиции Украины в обозримой перспективе просто нет. Саммит можно проводить только при условии, если выполняются решения предыдущих саммитов. На сегодня ни одна из договоренностей парижского саммита не выполнена", - утверждает он.

Напомним, 7 июля вице-премьер Алексей Резников, который курирует реинтеграцию Донбасса, заявил, что саммит лидеров четырех стран возможен уже в августе.

Последняя встреча президентов России, Украины, Франции и канцлера Германии состоялась в Париже в декабре прошлого года.

3 июля в Берлине состоялась встреча в нормандском формате (Украина, Франция, Германия, Россия) на уровне политических советников.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил, что встреча политических советников лидеров нормандской четверки приблизила проведение полноценного саммита в Берлине.