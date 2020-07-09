Только треть младенцев до 1 года прошли все прививки, - Степанов
9 июля, 2020, 11:16
Детям до года обязательно необходимо провести все прививки согласно календарю вакцинации
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.
"Вакцинация очень важна, особенно я обращаюсь к родителям, у которых есть маленькие дети (в возрасте) до года, о проведении соответствующей иммунизации своих детей. Если посмотреть на статистику, то только 30% детей прошли все три прививки в соответствии с графиком. Обращаюсь к родителям пройти эту иммунизацию. Страна всем обеспечена, соответствующие вакцины в регионах ", - сказал Степанов.
Он добавил, что, по оперативным данным, в июне по сравнению с маем количество прививок детей увеличилось.
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