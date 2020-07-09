Tesla очень близка к презентации революционной технологии для беспилотных авто, - Маск
Об этом заявил основатель Tesla Илон Маск, передает Reuters .
"Я уверен, что технологию 5 уровня или полную автономию запустят, и, думаю, это произойдет очень скоро. Я уверен, что у нас будет готов базовый функционал технологии пятого уровня в этом году", - сказал Маск.
В соответствии со стандартами Профессиональной ассоциации инженеров-автомобилестроителей (SAE International), есть 6 уровней автоматизации бля беспилотных автомобилей.
Шестой уровень означает, что беспилотный автомобиль ведет себя как квалифицированный водитель. Стандарты SAE официально приняты государственными регуляторами, инженерами, автопроизводителями и инвесторами.
Читайте также: "Последняя соломинка": Маск будет судиться с Калифорнией из-за карантина и переводит офис Tesla в другой штат
Сейчас автопроизводители в этом сегменте достигли только четвертого уровня. Этого недостаточно, чтобы соответствовать всем нормам безопасности.
"Тesla находится на финальной стадии разработки охлаждающей и терморегулирующей систем, что позволит устанавливать мощные компьютеры на беспилотные авто", - добавил Маск.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
6 июля, 2020 Капитаны бумажных морей
-
6 июля, 2020 В ночь на Купала цветок искала. Украина древняя
-
Читайте также
-
-
6 июля, 2020 Капитаны бумажных морей
-
6 июля, 2020 В ночь на Купала цветок искала. Украина древняя