Tesla очень близка к презентации революционной технологии для беспилотных авто, - Маск

9 июля, 2020, 18:22

Американский производитель электромобилей Tesla "очень близка" к презентации технологии 5 уровня для беспилотных автомобилей

Об этом заявил основатель Tesla Илон Маск, передает Reuters .

"Я уверен, что технологию 5 уровня или полную автономию запустят, и, думаю, это произойдет очень скоро. Я уверен, что у нас будет готов базовый функционал технологии пятого уровня в этом году", - сказал Маск.

В соответствии со стандартами Профессиональной ассоциации инженеров-автомобилестроителей (SAE International), есть 6 уровней автоматизации бля беспилотных автомобилей.

Шестой уровень означает, что беспилотный автомобиль ведет себя как квалифицированный водитель. Стандарты SAE официально приняты государственными регуляторами, инженерами, автопроизводителями и инвесторами.

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Сейчас автопроизводители в этом сегменте достигли только четвертого уровня. Этого недостаточно, чтобы соответствовать всем нормам безопасности.

"Тesla находится на финальной стадии разработки охлаждающей и терморегулирующей систем, что позволит устанавливать мощные компьютеры на беспилотные авто", - добавил Маск.