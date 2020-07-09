Ситуация с коронавирусом ухудшается, в большей части мира пандемию не взяли под контроль, - ВОЗ

9 июля, 2020, 17:12

Пандемия коронавируса продолжает ускоряться, и большинству стран пока не удалось взять ситуацию под контроль

Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус на еженедельной информационной панели стран-членов ВОЗ, пишет The Guardian .

Он отметил, что коронавирус эксплуатирует неравенство в системе здравоохранения и расколы общества. По его словам, болезнь разрушила системы здравоохранения в некоторых из самых богатых стран мира, тогда как некоторые страны, которые приняли успешные мерый, не имеют больших средств.

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"В большей части мира вирус не взят под контроль. Ситуация ухудшается. Сейчас в ВОЗ зафиксировано более 11,8 млн случаев COVID-19 (по данным Университета Джона Хопкинса - 12 180 570, - ред). Более 544 000 жизней потеряны. Пандемия все еще ускоряется ", - подчеркнул Гебрейеус.

Он напомнил, что за последние шесть недель общее количество случаев коронавируса удвоилось.

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Больше всего случаев коронавируса зафиксировано в США - более 3 млн. За последние сутки там диагностировали 61 848 случаев - самый высокий ежедневный прирост с начала эпидемии.

На втором месте по количеству случаев Бразилия (более 1,7 млн), у президента которой недавно диагностировали COVID-19. На третьем (более 767 тыс.) - Индия.