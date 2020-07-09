Свидетель разговора Зеленского с Трампом Виндман увольняется из-за "запугиваний" и "мести"

9 июля, 2020, 10:38

Подполковник армии США и эксперт по вопросам Украины в Совете нацбезопасности Александр Виндман, который выступил свидетелем в расследовании импичмента главы США Дональда Трампа, уходит в отставку из-за "предполагаемого издевательства, запугивания и мести" со стороны президента

Об этом заявил адвокат офицера Дэвид Прессман, которого цитирует The Washington Post.

"Президент США пытался заставить Виндмана выбрать между соблюдением закона и потаканием президенту, между соблюдением своей клятвы и защитой собственной карьеры, между обеспечением своего повышения и повышением его коллег", - говорится в заявлении Пресмана.

Как сообщил CNN осведомленный источник после увольнения из Совета национальной безопасности Виндману неоднократно говорили, что он больше не сможет заниматься вопросами, в которых он специализируется, прежде всего - отношениями с Украиной.

В то же время в Пентагоне отрицали наличие расследование против бывшего эксперта Белого дома Виндмана.

Виндман был уволен после завершения процесса импичмента. По словам адвоката Виндмана, его попросили покинуть свою должность из-за того, что "он сказал правду". Также был уволен его брат-близнец Евгений Виндман, который работал юристом в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп рекомендовал Пентагону привлечь Виндмана к дисциплинарной ответственности.