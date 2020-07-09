Сутки в зоне ООС: погиб украинский военный, еще трое - получили ранения
9 июля, 2020, 07:28
В среду, 8 июля, российские войска на Донбассе 14 раз обстреляли украинские позиции, в том числе из запрещенных Минскими договоренностями 120-мм и 82-мм минометов
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Вооруженных Сил Украины погиб, еще трое украинских военных получили ранения.
В то же время Объединенные силы, по данным разведки, смогли уничтожить один вражеский автомобиль типа "Тигр" и ранили двух захватчиков.
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