Стало известно, в какой лиге будет играть новый футбольный клуб "Металл"
9 июля, 2020, 19:19
Новосозданный харьковский "Металл" начнет следующий сезон во второй лиге Украины по футболу
Об этом сообщает sportarena.com.
Молодой футбольный клуб планирует выступать во второй лиге Украины по футболу. Домашние матчи "Металл" будет играть на стадионе "Авангард", который находится в городе Змиев Харьковской области.
Уставный фонд ООО "Металл" составляет 250 тыс. гривен. Бывший спортивный директор "Металлиста", а ныне вице-президент "Динамо" Евгений Красников внес 100% учредительного капитала и является единоличным владельцем нового клуба.
- 7 июля стало известно, что в Харькове создают футбольный клуб "Металл" .
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