Смолию к месту жительства подбросили гроб, похоронные венки и плакаты с угрозами, НБУ намекает на причастность Коломойского

9 июля, 2020, 08:48

В среду, 8 июля, в поселок, где проживает экс-глава НБУ Яков Смолий, неизвестные привезли гроб, похоронные венки и плакаты с угрозами уголовного преследования экс-главы регулятора

Об этом Яков Смолий сообщил в Twitter, обнародовав фото с места происшествия.

"08.07.2020. Украинский вечер. Без комментариев", - написал Смелый.



Читайте также. Призвали поставить инфляцию 11% и курс 30 , потому что такие параметры заложены в госбюджет, - Смолий назвал причины заявления об отставке

Зато НБУ прокомментировал событие более пространно.

"К вечеру имеем конкурс - угадай тему спектакля по реквизиту. Участвуют десять с плюсом похоронных венков, гробы, плакаты с обвинениями во всех смертных грехах и что-то вроде угроз. Чтобы вы долго не думали, рассказываем. Это мирная "акция" (читай - спектакль с плохим сценарием) против политики, должностных лиц и экс-чиновников... бинго! - Национального банка Украины. Она сегодня вечером началась на въезде в поселок, где живет экс-глава НБУ Яков Смолий. Ровно неделю назад он подал заявление об увольнении с обоснованием "за систематическое политическое давление", - говорится в сообщении пресс-службы НБУ в Facebook.

В Нацбанке предположили, что акция имеет целью запугивание чиновников регулятора.

"Есть только один вопрос: когда гробы и венки появятся #підстінамиНБУ и под домом и.о. председателя Екатерины Рожковой? Завтра утром? Или уже с понедельника? К слову, Национальный банк имеет современную систему оценки работы своих сотрудников. Каждому человеку устанавливаются так называемые «ключевые показатели эффективности» (KPI). Нового председателя еще не назначили. Но мы уже сейчас можем предложить самый важный KPI - делать свою работу так, чтобы под НБУ и под дом приносили гробы и венки. Потому что, оказывается, это показатель успешной и эффективной работы руководителя центробанка. Вполне вероятно, что эта акция, собственно, для нового Председателя и предназначена. Однако цель может быть совсем другой - запугивание, чтобы, наоборот, был послушным и не делал шагов, которые не нравятся заказчикам этого "экшена", - предполагают в НБУ.

Также в Нацбанке намекнули, что к акции может быть причастен олигарх Игорь Коломойский - к фото пресс-служба регулятора добавила вопрос "К кому следующему придут митингующие?" с вариантами ответов, среди которых - "Дождутся подмоги из Никопольского завода ферросплавов".

Владельцем контрольного пакета акций Никопольского завода ферросплавов является Игорь Коломойский. Ранее работники Никопольского завода ферросплавов участвовали в пикетировании главного офиса "ПриватБанка" в Днепре. В "ПриватБанке" такие действия называли "давлением на банк".

08.07.2020



Украинский вечер.

Без комментариев.



Once upon an evening in Ukraine.

No comments. pic.twitter.com/kFTWxFWNGL - Yakiv Smolii (@YSmolii) July 8, 2020

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb