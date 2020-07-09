СБУ разоблачила схему неуплаты антидемпинговых пошлин российскими поставщиками минудобрений

9 июля, 2020, 12:43

СБУ задокументировала механизм неуплаты антидемпинговых пошлин на сотни миллионов гривен поставщиками минудобрений из России

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, оперативники спецслужбы установили, что поставщики из Российской Федерации через украинских дистрибьюторов в течение 2014-2018 годов ввозили минудобрения с нарушением таможенных правил.

"Коммерсанты в документах меняли код классификации товара, чтобы продукция не подпадала под действие антидемпинговых пошлин, установленных Минэкономики. Поэтому поставки минудобрений осуществляли по наименьшей ставке пошлины, что привело к неуплате в государственный бюджет таможенных пошлин на сотни миллионов гривен", - говорится в сообщении.

По информации СБУ, установлено, что после решения Совета нацбезопасности и обороны Украины в мая 2018 года о внесении российских производителей минудобрений в «санкционного» списка, организаторы наладили незаконную поставку продукции из РФ.

В пресс-служба отметили, что по решению суда правоохранители провели шесть обысков в офисах коммерсантов и 23 обзора складских помещений на территории Харьковской, Хмельницкой, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Житомирской, Кировоградской, Полтавской, Волынской, Ивано-Франковской, Винницкой, Киевской, Черкасской областей и в Киеве.

В ходе проведенных следственных действий изъято около тысячи тонн минеральных удобрений российского происхождения, первичную бухгалтерскую документацию, налоговую отчетность, таможенные декларации и компьютерную технику, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов.

Отмечается, что в рамках уголовного производства, начатого по признакам состава уголовного преступления по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное расследование.

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