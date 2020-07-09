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Espreso.tvЭкономикаСБУ разоблачила схему неуплаты антидемпинговых пошлин российскими поставщиками минудобрений

СБУ разоблачила схему неуплаты антидемпинговых пошлин российскими поставщиками минудобрений

СБУ задокументировала механизм неуплаты антидемпинговых пошлин на сотни миллионов гривен поставщиками минудобрений из России

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, оперативники спецслужбы установили, что поставщики из Российской Федерации через украинских дистрибьюторов в течение 2014-2018 годов ввозили минудобрения с нарушением таможенных правил.

"Коммерсанты в документах меняли код классификации товара, чтобы продукция не подпадала под действие антидемпинговых пошлин, установленных Минэкономики. Поэтому поставки минудобрений осуществляли по наименьшей ставке пошлины, что привело к неуплате в государственный бюджет таможенных пошлин на сотни миллионов гривен", - говорится в сообщении.

По информации СБУ, установлено, что после решения Совета нацбезопасности и обороны Украины в мая 2018 года о внесении российских производителей минудобрений в «санкционного» списка, организаторы наладили незаконную поставку продукции из РФ.

В пресс-служба отметили, что по решению суда правоохранители провели шесть обысков в офисах коммерсантов и 23 обзора складских помещений на территории Харьковской, Хмельницкой, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Житомирской, Кировоградской, Полтавской, Волынской, Ивано-Франковской, Винницкой, Киевской, Черкасской областей и в Киеве.

В ходе проведенных следственных действий изъято около тысячи тонн минеральных удобрений российского происхождения, первичную бухгалтерскую документацию, налоговую отчетность, таможенные декларации и компьютерную технику, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов.

Отмечается, что в рамках уголовного производства, начатого по признакам состава уголовного преступления по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное расследование.

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