Сатанисты подадут в суд на власти штата Миссисипи, если те разместят на флаге надпись: "В Бога мы верим"

9 июля, 2020, 18:05

Церковь Сатаны предупредила власти штата Миссисипи, США, что засудят их, если те дадут слоган "In God we Trust" ("В Бога мы верим", - англ.) на новый флаг

В конце июня губернатор штата Тейт Ривз подписал правку в закон об отмене флага штата, который использовался более 120 лет. На нем изображены "символы, поощряющие рабство" времен Гражданской войны - флаг Конфедерации - а потому люди начали требовать поменять флаг.

Будет создана комиссия, которая разработает новый флаг. Правил всего два - там не должно быть знаков конфедератов (так как они считаются расистскими) и должна быть фраза In God We Trust, пишет The Hill.

Представители Церкви Сатанистов написали письмо властям, в котором приветствовали запрет расистских знаков. Но также в письме они отметили, что "отмена одного враждебного символа ради того, чтобы вставить другой, не устраняет проблему, а скорее перемещает ее с одной группы на другую".

Церковь Сатанистов уверена, что, если власть хочет разместить на флаге надпись "В Бога мы верим", то они должны написать такую же фразу и о Сатане - иначе это будет попыткой дискриминировать людей относительно их веры.

"Мы понимаем, что будут жители, которым не понравится фраза "В Сатану мы верим". Если вы можете представить это, то представьте, как будет атеистам, сатанистам и другим людям нетеистических верований читать на флаге, что они верят в Бога", - пишут они.

Если же власть не прислушается к их просьбе, Церковь Сатаны пригрозила им судом.