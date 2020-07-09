С сегодняшнего дня члены Антикоррупционного суда избираются на 2 года
9 июля, 2020, 09:35
В Украине с 9 июля следователи судьи Высшего антикоррупционного суда избираются на два года
Об этом сообщает РБК-Украина .
Следственные судьи ВАКС теперь избираются на срок не более двух лет. Их могут переизбрать повторно по личному добровольному согласию судьи.
Ранее закон о ВАКС предусматривал, что следователи судьи избираются сроком на один год без права переизбрания следственным судьей два года подряд.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
6 июля, 2020 Капитаны бумажных морей
-
6 июля, 2020 В ночь на Купала цветок искала. Украина древняя
-
Читайте также
-
-
6 июля, 2020 Капитаны бумажных морей
-
6 июля, 2020 В ночь на Купала цветок искала. Украина древняя