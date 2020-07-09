Россия готовится к агрессии, - Бессмертный о переговорах в Минске

9 июля, 2020, 22:49

Об этом он сказал в эфире программы "Политклуб Виталия Портникова", передает Еспресо.TV .

"Россия готовится к агрессии. Эта агрессия будет фрагментарно проявляться не только к приграничным государствам, окружающим Россию, к которым в этих статьях прямо предъявлены территориальные претензии, предъявлены претензии к тем сферам влияния, которые традиционно имела Российская империя, Советский Союз, нынешняя империя российская на планете Земля, ко многим другим государствам-участникам различных европейских, мировых объединений и так далее. Поэтому, когда Россия готовится к войне, то, с моей точки зрения, эта роль минской группы, в том числе, да простит мне господин Алексей Резников, их дело было на самом деле - прикрывать определенные тактические шаги подготовки, наращивание оборонного комплекса, а не пытаться попробовать вести продуктивную беседу с РФ", - сказал Бессмертный.

Напомним, что в своей статье в издании Atlantic Council Алексей Резников заявил о необходимости пересмотра Минских соглашений.

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