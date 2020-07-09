Рейдеры 4 года держали в плену предпринимателя, чтобы завладеть его фирмой, - МВД

9 июля, 2020, 14:26

Рейдеры 4 года держали в плену предпринимателя из Черкасской области, чтобы завладеть его фирмой

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

"Злоумышленники четыре года держали мужчину в" плену ". Под давлением пострадавший отказался от исковых заявлений о признании недействительными процедуру банкротства и договор купли-продажи предприятия, которое он возглавлял. В результате злоумышленники мошенническим путем стали владельцами имущества предприятия и изменили вид деятельности", - рассказали в полиции.

Главное следственное управление Национальной полиции Украины начало досудебное расследование в уголовном производстве по факту похищения и незаконного лишения свободы председателя правления одного из предприятий, которое расположено на Черкасщине.

Установлено, что в декабре 2012 года неустановленные лица похитили потерпевшего и незаконно удерживали его в течение четырех лет на территории Киевской области. К тому времени пострадавший оспаривал в судах проведенную процедуру банкротства и договор купли-продажи предприятия, которое он возглавлял. Однако под давлением похитителей, он отказался от всех исковых требований. Поэтому злоумышленники добились проведения процедуры банкротства и переоформления права собственности на имущество данного предприятия, а договор купли-продажи действительным.

После незаконного переоформления права собственности они переименовали предприятие и изменили вид деятельности.

Досудебное расследование в отношении лиц, причастных к лишению свободы потерпевшего и незаконного переоформления права собственности осу по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские проводят следственные действия, в том числе проводятся санкционированные обыски. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

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