"Встретимся в апелляции", - журналист Бигус обжалует решение суда по делу "хищений в оборонке" Гладковского
Соответствующее заявление журналист Денис Бигус опубликовал на своем медиаресурсе Bihus.info .
"Поздравляю вас, Игорь, с победой в первой инстанции. Мы все знаем, что Подольский суд - недорогой суд. Встретимся в апелляции", - заявил журналист в видеообращении, адресуя слова сыну экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, который был фигурантом его расследования.
Журналист отметил, что не может раскрыть личность информатора.
Бигус добавил, что переписка с телефонов главных фигурантов схемы разворовывания в оборонной сфере была не только у его команды.
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По словам Бигус, он случайно наткнулся на сайт, на котором неизвестные люди выложили переписку с телефонов фигурантов расследования "Армия. Друзья. Бабки".
По его словам, на этом сайте содержатся все те же переписки в мессенджере WhatsApp, которые получили в свое время и журналисты, но в удобной для прочтения форме. Однако сейчас сайт не работает, а по переходу через ссылку указывается информация, что слишком много желающих его посмотреть.
Отметим, с момента публикации расследования, несмотря на многочисленные просьбы, его авторы не публиковали полный дамп переписок с учетом защиты источника.
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