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Espreso.tvСпорт"Реал" возобновил интерес к самому дорогому игроку "Челси"

"Реал" возобновил интерес к самому дорогому игроку "Челси"


фото: Getty Images
Полузащитник лондонского "Челси" Н'Голо Канте снова попал в сферу интересов мадридского "Реала"

Об этом сообщает Express Sport.

Главный тренер "королевского" клуба Зинедин Зидан долгое время является поклонником игры француза и Н'Голо Канте является приоритетной целью мадридцев на следующее трансферное окно.

Лондонцы могут дать добро на трансфер Канте. "Синие" попытаются продать сразу нескольких футболистов летом, чтобы осуществить переход полузащитника леверкузенского "Байера" Кая Хаверца.

В текущем сезоне 29-летний Н'Голо Канте провел 27 матчей, в которых забил 3 мяча. Ориентировочная трансферная стоимость француза составляет 80 млн евро, что является наибольшим показателем в "Челси".

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