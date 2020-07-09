"Политклуб Виталия Портникова" в 21:15: рассмотрение представления против языкового закона в КСУ и минские переговоры по Донбассу

9 июля, 2020, 18:06

Присоединяйтесь к просмотру очередного выпуска ток-шоу "Политклуб Виталия Портникова" на телеканале Еспресо

Прямой эфир начнется сегодня в 21:15.

Ведущий и гости программы обсудят главные события, в частности рассмотрение представления депутатов из Оппоблока против Закона о языке в Конституционный суд Украины, политические преследования оппозиции, минские переговоры по Донбассу и дальнейшую судьбу оккупированных территорий.

К разговору присоединятся:

Николай Княжицкий, народный депутат, фракция "Европейская солидарность"

Василий Мокан, "народный депутат, фракция "Слуга народа"

Соломия Бобровская, народный депутат, фракция "Голос"

Тарас Креминь, уполномоченный по защите государственного языка

Роман Бессмертный, дипломат

Андрей Тетерук, народный депутат VIII созыва

Александр Погребиский, ветеран АТО, общественный активист

Зрители телеканала Еспресо также смогут стать полноправными участниками программы и задать свой вопрос Виталию Портников.

Присоединяйтесь к эфиру в 22:30 с помощью видеозвонка в скайпе "PolitClub" и звоните в студию - 044-333-49-53.