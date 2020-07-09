"Крым и Донбасс - как Эльзас и Лотарингия": МИД ответил на заявление посла Франции о первоочередности деоккупации ОРДЛО

9 июля, 2020, 09:00

Вопросы деоккупации Крыма и Донбасса не должны быть взаимоисключающими или иметь очередность

Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, передает "Крим.Реалии" .

"И оккупированный Донбасс, и оккупированный Крым являются авторством одного преступника. Логика, которой руководствуется посол Франции в Украине, которому я очень благодарна за быструю реакцию относительно недавнего визита "политических гастролеров" во главе с Т. Мариани в Крым, невозможна для украинского общества и государства, для которого Крым и Донбасс - как Эльзас и Лотарингия для Франции с точки зрения территориальной целостности и важности обоих регионов", - сообщила Джапарова.

По ее словам, каждая жертва обстрела на Донбассе, каждый заключенный или подвергнутый пыткам российской оккупационной властью украинец в Крыму - приоритетная проблема для правительства и дипломатии.

Она подчеркнула, что МИД ожидает активной поддержки и консолидированной позиции от международных партнеров.