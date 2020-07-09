9 июля, 2020, 14:47

Во время совещания с представителями компании ДТЭК исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец поручила "Центрэнерго" рассмотреть "возможность закупать энергетический уголь у отечественных производителей по конкурентным ценам", однако коммерческое предложение оказалась неприемлемым для "Центрэнерго"

Об этом сообщила пресс-служба "Центрэнерго".

Согласно сообщению, 6 июня на совещании с представителями компании ДТЭК в Министерстве энергетики Украины исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец поручила "Центрэнерго" рассмотреть "возможность закупать энергетический уголь у отечественных производителей по конкурентным ценам". В частности - в ООО "ДТЭК Добропольеуголь", входящей в холдинг ДТЭК и шахты которого выведены в простой.

"Однако коммерческое предложение, которое мы получили сегодня утром (8 июля, - ред.), неприемлемо для "Центрэнерго" по нескольким принципиальным позициям, в том числе при условии предоплаты. Ни финансового давления на государственное предприятие быть не может!", - цитирует пресс-служба слова генерального директора "Центрэнерго" Александра Корчинского.

По его словам самым большим препятствием в переговорах, является требование представителей ДТЭК по 100% предоплате за отгруженный уголь.

"Переговоры с ДТЭК продолжаются. Мы покупаем уголь у государственных шахт на условиях последующей оплаты и идем с опережением графика платежей: из предусмотренных в июле 120 млн грн уже погашено 80 млн грн. Не понимаю, почему "Центрэнерго" должен предоставлять частной компании более выгодные условия. К тому же полная предоплата требовать от "Центрэнерго" привлечение дополнительных оборотных средств, которых у нас просто нет. Напомню, что неработающее государственное предприятие "Энергорынок" до сих пор должно "Центрэнерго" более 1,4 млрд грн", - подчеркнул Александр Корчинский.

В компании подчеркнули, что шахтеры не должны быть объектом манипуляций и спекуляций в вопросе энергетического кризиса, а также отметили, что предпосылками кризиса стали действия частных компаний. Поэтому компания настаивает на рассмотрении проблемы в полном контексте, без обвинений "Центрэнерго".

"Проблему угольной отрасли нужно срочно решать. Но не за счет банкротства трех государственных электростанций", - подчеркнул Корчинский.

Напомним, 17 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что уголь станет основным топливом для производства электроэнергии на тепловых электростанциях. Соответствующее решение Кабинета министров было принято на заседании в тот же день.

Председатель Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко заявил, что использование исключительно угля для производства электричества в Украине до конца года приведет к наращиванию дополнительного долга минимум на 2,2 млрд грн, что создаст проблемы для Центрэнерго.

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