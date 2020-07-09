"Боруссия" готова продать чемпиона мира за 2 млн евро

9 июля, 2020, 20:42

Атакующий хавбек дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле может окончательно покинуть клуб за 2 млн евро

Об этом сообщает wa.de.

Тренерский штаб "Боруссии" не видит Шюррле в основном составе команды. Первую часть сезона немец провел в аренде в московском "Спартаке". Также руководство "Боруссии" не желает платить 29-летнему полузащитнику 7 млн евро в год.

"Боруссия" готова продать чемпиона мира-2014 за 2 млн евро. В 2016 году Андре Шюррле переехал в Дортмунд из "Вольфсбурга" за 30 млн евро.

8 июля главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объявил, что английский полузащитник Лаллана покидает команду .