"Боруссия" готова продать чемпиона мира за 2 млн евро
9 июля, 2020, 20:42
Атакующий хавбек дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле может окончательно покинуть клуб за 2 млн евро
Об этом сообщает wa.de.
Тренерский штаб "Боруссии" не видит Шюррле в основном составе команды. Первую часть сезона немец провел в аренде в московском "Спартаке". Также руководство "Боруссии" не желает платить 29-летнему полузащитнику 7 млн евро в год.
"Боруссия" готова продать чемпиона мира-2014 за 2 млн евро. В 2016 году Андре Шюррле переехал в Дортмунд из "Вольфсбурга" за 30 млн евро.
- 8 июля главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объявил, что английский полузащитник Лаллана покидает команду .
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