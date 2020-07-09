 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Боруссия" готова продать чемпиона мира за 2 млн евро

"Боруссия" готова продать чемпиона мира за 2 млн евро


фото: Getty Images
Атакующий хавбек дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле может окончательно покинуть клуб за 2 млн евро

Об этом сообщает wa.de.

Тренерский штаб "Боруссии" не видит Шюррле в основном составе команды. Первую часть сезона немец провел в аренде в московском "Спартаке". Также руководство "Боруссии" не желает платить 29-летнему полузащитнику 7 млн евро в год.

"Боруссия" готова продать чемпиона мира-2014 за 2 млн евро. В 2016 году Андре Шюррле переехал в Дортмунд из "Вольфсбурга" за 30 млн евро.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 июля, 2020 четверг

больше новостей

9 июля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать