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Espreso.tvСпорт"Барселона" одолела "Эспаньол" в ожесточенном каталонском дерби

"Барселона" одолела "Эспаньол" в ожесточенном каталонском дерби


фото: Reuters
В 35-м туре чемпионата Испании "Барселона" победила "Эспаньол" в матче с двумя удалениями

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Главные события на "Камп Ноу" развернулись в начале второго тайма. На 50-й минуте арбитр встречи Хосе Монтера показал красную карточку нападающему "Барселоны" Ансуи Фати. За 3 минуты с поля был удален полузащитник "Эспаньола" Поль Лосано.

На 56-й минуте единственный гол забил уругвайский форвард "Барселоны" Луис Суарес. "Барселона" победила "Эспаньол" 1: 0 и продолжила беспроигрышную серию в чемпионате Испании до 9 матчей.

"Барселона" набрала 76 очков, занимает второе место в турнирной таблице и отстает от "Реала" на 1 пункт. Мадридцы имеют матч в запасе. "Эспаньол" с 24 баллами на последней позиции.

Чемпионат Испании

35-й тур

8 июля

"Барселона" - "Эспаньол" 1: 0

Гол: Суарес, 56

Удаление: Фати, 50 - Лосано, 51

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