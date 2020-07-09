Пидручный показал золотую медаль, которую Украина отобрала у дисквалифицированной за допинг России

9 июля, 2020, 16:16

Лидер сборной Украины по биатлону обнародовал фото золотой медали чемпионата Европы, которую он получил после дисквалификации команды России из-за допинга

Фото награды Пидручный выложил в Сторис в Instagram.

"Пришла посылочка от IBU. Знаете почему и за какую гонку?", - спросил Пидручный в подписчиков.

"ЧЕ-2015 Отепяя. Заслуженная золотая медаль. А все потому, что дисквалифицировали РФ", - пояснил капитан сборной Украины.

IBU (Международный союз биатлонистов) прислал украинцу золотую медаль за эстафетную гонку чемпионата Европы-2015. В Эстонии Артем Прима, Сергей Семенов, Артем Тищенко и Дмитрий Пидручный финишировали вторыми, уступив только команде России, которую позже дисквалифицировали за допинг.

Напомним, 1 июля чемпион мира по биатлону Дмитрий Пидручный заявил, что российские журналисты не общаются с ним из-за четкой позиции относительно военной агрессии

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