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Espreso.tvСпортПидручный показал золотую медаль, которую Украина отобрала у дисквалифицированной за допинг России

Пидручный показал золотую медаль, которую Украина отобрала у дисквалифицированной за допинг России


фото: Instagram
Лидер сборной Украины по биатлону обнародовал фото золотой медали чемпионата Европы, которую он получил после дисквалификации команды России из-за допинга

Фото награды Пидручный выложил в Сторис в Instagram.

"Пришла посылочка от IBU. Знаете почему и за какую гонку?", - спросил Пидручный в подписчиков.

"ЧЕ-2015 Отепяя. Заслуженная золотая медаль. А все потому, что дисквалифицировали РФ", - пояснил капитан сборной Украины.

IBU (Международный союз биатлонистов) прислал украинцу золотую медаль за эстафетную гонку чемпионата Европы-2015. В Эстонии Артем Прима, Сергей Семенов, Артем Тищенко и Дмитрий Пидручный финишировали вторыми, уступив только команде России, которую позже дисквалифицировали за допинг.

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