Пожары в Луганской области: пострадавшие получат до 300 тыс. грн на жилье, - Шмыгаль
Об этом он сообщил во время заседания Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает Правительственный портал .
"За полностью утрачен дом - 300 тыс. грн, 50 тыс. На капитальный ремонт в частично разрушенных зданиях, 20000 - возмещение потерь. Также помощь получат семьи погибших при пожарах", - отметил Шмыгаль.
По его словам, что сейчас необходимо максимально быстро осуществить выделение средств для помощи пострадавшим.
"Люди остались без жилья, у многих сгорело все, в том числе и документы, и деньги. Здесь очень важна оперативность", - подчеркнул Шмыгаль.
Глава правительства поручил Луганской ОГА максимально оперативно учесть по фамилиям всех пострадавших и передать эту информацию в Кабмин для того, чтобы было принято решение о выделении средств и эти средства перечислены на казначейские счета в Луганской области.
Как доложил глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай, по состоянию на утро 9 июля пожар в Новоайдарском районе Луганской области локализован, открытых участков пламени нет.
К спасательным работам, по его словам, привлечены более 1000 человек, в лесах осуществляется круглосуточное дежурство, спасатели обеспечены всем необходимым.
- Напомним, на 8:00 утра 8 июля на территории Новоайдарского района Луганской области наблюдаются отдельные очаги горения лесных массивов вблизи с. Смоляниново, с. Капитаново и с. Вороново.
- Зеленский срочно прибыл в Луганскую область из-за пожара в Новоайдарском районе.
- 8 июля премьер Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет министров выделит сумму, необходимую на ликвидацию последствий и для компенсаций пострадавшим в результате лесных пожаров в Луганской области.
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