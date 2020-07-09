Пожары в Луганской области: пострадавшие получат до 300 тыс. грн на жилье, - Шмыгаль

9 июля, 2020, 14:55

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что люди, которые потеряли жилье из-за лесных пожаров в Новоайдарском районе Луганской области, получат по 300 тыс. грн, а те, кто нуждается в капитальном ремонте дома - по 50 тыс. грн

Об этом он сообщил во время заседания Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает Правительственный портал .

"За полностью утрачен дом - 300 тыс. грн, 50 тыс. На капитальный ремонт в частично разрушенных зданиях, 20000 - возмещение потерь. Также помощь получат семьи погибших при пожарах", - отметил Шмыгаль.

По его словам, что сейчас необходимо максимально быстро осуществить выделение средств для помощи пострадавшим.

"Люди остались без жилья, у многих сгорело все, в том числе и документы, и деньги. Здесь очень важна оперативность", - подчеркнул Шмыгаль.

Глава правительства поручил Луганской ОГА максимально оперативно учесть по фамилиям всех пострадавших и передать эту информацию в Кабмин для того, чтобы было принято решение о выделении средств и эти средства перечислены на казначейские счета в Луганской области.

Как доложил глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай, по состоянию на утро 9 июля пожар в Новоайдарском районе Луганской области локализован, открытых участков пламени нет.

К спасательным работам, по его словам, привлечены более 1000 человек, в лесах осуществляется круглосуточное дежурство, спасатели обеспечены всем необходимым.

Напомним, на 8:00 утра 8 июля на территории Новоайдарского района Луганской области наблюдаются отдельные очаги горения лесных массивов вблизи с. Смоляниново, с. Капитаново и с. Вороново.

Зеленский срочно прибыл в Луганскую область из-за пожара в Новоайдарском районе.

8 июля премьер Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет министров выделит сумму, необходимую на ликвидацию последствий и для компенсаций пострадавшим в результате лесных пожаров в Луганской области.

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