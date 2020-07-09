Полиция проводит обыски у производителя детского питания: компания заявила о рейдерстве
Об этом сообщила пресс-служба компании "Екония" в Facebook.
"Екония" заявляет о выполнении полицией нового преступного заказа со стороны рейдеров и об искусственном преследования компании органами государственной власти ", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что 9 июля в 6:00 утра группа Главного следственного управления МВД Украины вручила компании сразу три постановления об обысках. Обыск состоялся одновременно в частном доме президента компании, на производстве (г.. Золотоноша) и в киевском офисе.
"В киевский офис полиция ворвалась силой и разбил входную дверь, хотя представители компании мирно пытались пустить полицейских в помещение", - подчеркнули в пресс служба.
В пресс-службе также отметили, что компания считает такие действия недопустимыми и выражает свое возмущение заказным характером действий работников ГСУ МВД и Генеральной прокуратуры.
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