Полиция проводит обыски у производителя детского питания: компания заявила о рейдерстве

9 июля, 2020, 14:12

Полиция вручила компании "Екония" сразу три постановления об обысках, компания со своей стороны заявила о выполнении полицией "преступного заказа со стороны рейдеров"

Об этом сообщила пресс-служба компании "Екония" в Facebook.

"Екония" заявляет о выполнении полицией нового преступного заказа со стороны рейдеров и об искусственном преследования компании органами государственной власти ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что 9 июля в 6:00 утра группа Главного следственного управления МВД Украины вручила компании сразу три постановления об обысках. Обыск состоялся одновременно в частном доме президента компании, на производстве (г.. Золотоноша) и в киевском офисе.

"В киевский офис полиция ворвалась силой и разбил входную дверь, хотя представители компании мирно пытались пустить полицейских в помещение", - подчеркнули в пресс служба.

В пресс-службе также отметили, что компания считает такие действия недопустимыми и выражает свое возмущение заказным характером действий работников ГСУ МВД и Генеральной прокуратуры.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb