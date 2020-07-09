Пентагон одобрил продвижение по службе уволенного из Белого дома подполковника Виндмана, - СМИ
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Пентагона.
Высокопоставленный представитель Минобороны США, выступая на условиях анонимности, заявил, что в понедельник был утвержден список на повышение, в котором указано имя Виндмана.
Бывший сотрудник Совета национальной безопасности США Александр Виндман накануне объявил об отставке из вооруженных сил.
По его словам, он почувствовал "кампанию по травле, запугиванию и мести" со стороны американского президента.
Ветеран боевых действий в Ираке, выходец из Украины Виндман был уволен после завершения процесса импичмента. По словам адвоката Виндмана, его попросили покинуть свою должность за то, что "он сказал правду". Также был уволен его брат-близнец Евгений Виндман, который работал юристом в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп рекомендовал Пентагона привлечь Виндмана к дисциплинарной ответственности.
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