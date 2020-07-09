Пентагон одобрил продвижение по службе уволенного из Белого дома подполковника Виндмана, - СМИ

9 июля, 2020, 15:17

Министр обороны США Марк Эспер одобрил продвижение по службе подполковника армии США Александра Виндмана

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Пентагона.

Высокопоставленный представитель Минобороны США, выступая на условиях анонимности, заявил, что в понедельник был утвержден список на повышение, в котором указано имя Виндмана.

Бывший сотрудник Совета национальной безопасности США Александр Виндман накануне объявил об отставке из вооруженных сил.

По его словам, он почувствовал "кампанию по травле, запугиванию и мести" со стороны американского президента.

Ветеран боевых действий в Ираке, выходец из Украины Виндман был уволен после завершения процесса импичмента. По словам адвоката Виндмана, его попросили покинуть свою должность за то, что "он сказал правду". Также был уволен его брат-близнец Евгений Виндман, который работал юристом в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп рекомендовал Пентагона привлечь Виндмана к дисциплинарной ответственности.