Пенсионерам планируют упростить пересечение КПВВ на Донбассе

9 июля, 2020, 17:30

В Украине могут сделать упрощенную процедуру пересечения линии разграничения на Донбассе для наиболее уязвимых категорий населения

Об этом сообщили в Офисе президента.

Соответствующих договоренностей сегодня, 9 июля, достигли во время видеоконференции заместитель председателя ОП Игорь Жовква и руководитель миссии Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине Флоранс Жиллетт.

"Было договорено проработать ряд рекомендаций со стороны МККК по упрощению режима прохождения КПВВ на линии разграничения для наиболее уязвимых категорий населения, прежде всего пенсионеров", - говорится в сообщении.

Также согласовано направить дополнительные усилия на обеспечение доступа МККК и других гуманитарных организаций к украинцам, которых незаконно удерживают на боевики на оккупированном Донбассе, в Крыму, а также в РФ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb