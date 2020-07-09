Пенсионерам планируют упростить пересечение КПВВ на Донбассе
Об этом сообщили в Офисе президента.
Соответствующих договоренностей сегодня, 9 июля, достигли во время видеоконференции заместитель председателя ОП Игорь Жовква и руководитель миссии Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине Флоранс Жиллетт.
"Было договорено проработать ряд рекомендаций со стороны МККК по упрощению режима прохождения КПВВ на линии разграничения для наиболее уязвимых категорий населения, прежде всего пенсионеров", - говорится в сообщении.
Также согласовано направить дополнительные усилия на обеспечение доступа МККК и других гуманитарных организаций к украинцам, которых незаконно удерживают на боевики на оккупированном Донбассе, в Крыму, а также в РФ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
6 июля, 2020 Капитаны бумажных морей
-
6 июля, 2020 В ночь на Купала цветок искала. Украина древняя
-
Читайте также
-
-
6 июля, 2020 Капитаны бумажных морей
-
6 июля, 2020 В ночь на Купала цветок искала. Украина древняя