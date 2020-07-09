Обыски у крымских татар: оккупанты арестовали двух задержанных до 9 сентября
9 июля, 2020, 15:06
Подконтрольный Кремлю так называемый Киевский районный суд в оккупированном Симферополе до 9 сентября арестовал задержанных во время обысков 7 июля крымских татар Алима Суфьянова и Сейрана Хайретдинова
Об этом сообщила организация "Крымская солидарность" в Facebook.
Заседания проходили в закрытом режиме, но к зданию пришли более 100 человек, чтобы поддержать крымских татар.
"Киевский районный суд" вынес решение о содержании под стражей до 9 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.
- 7 июля Федеральная служба безопасности Российской Федерации провела обыски и задержала шестерых крымских татар по подозрению участия в организации "Хизб ут-Тахрир".
- Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила о том, что в аннексирована Крыму после обысков оккупанты задержали еще одного крымского татарина.
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