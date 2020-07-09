Обыски у крымских татар: оккупанты арестовали двух задержанных до 9 сентября

9 июля, 2020, 15:06

Подконтрольный Кремлю так называемый Киевский районный суд в оккупированном Симферополе до 9 сентября арестовал задержанных во время обысков 7 июля крымских татар Алима Суфьянова и Сейрана Хайретдинова

Об этом сообщила организация "Крымская солидарность" в Facebook.

Заседания проходили в закрытом режиме, но к зданию пришли более 100 человек, чтобы поддержать крымских татар.

"Киевский районный суд" вынес решение о содержании под стражей до 9 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.

7 июля Федеральная служба безопасности Российской Федерации провела обыски и задержала шестерых крымских татар по подозрению участия в организации "Хизб ут-Тахрир".

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила о том, что в аннексирована Крыму после обысков оккупанты задержали еще одного крымского татарина.