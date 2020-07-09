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Espreso.tvОбществоОбыски у крымских татар: оккупанты арестовали двух задержанных до 9 сентября

Обыски у крымских татар: оккупанты арестовали двух задержанных до 9 сентября


фото: facebook.com/crimeansolidarity/
Подконтрольный Кремлю так называемый Киевский районный суд в оккупированном Симферополе до 9 сентября арестовал задержанных во время обысков 7 июля крымских татар Алима Суфьянова и Сейрана Хайретдинова

Об этом сообщила организация "Крымская солидарность" в Facebook.

Заседания проходили в закрытом режиме, но к зданию пришли более 100 человек, чтобы поддержать крымских татар.

"Киевский районный суд" вынес решение о содержании под стражей до 9 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.

  • 7 июля Федеральная служба безопасности Российской Федерации провела обыски и задержала шестерых крымских татар по подозрению участия в организации "Хизб ут-Тахрир".
  • Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила о том, что в аннексирована Крыму после обысков оккупанты задержали еще одного крымского татарина.

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