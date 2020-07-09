Нужно сокращать угольную отрасль, а горняков трудоустраивать в других сферах, - Виктория Гриб
Такую позицию высказала внефракционный народный депутат, член парламентского комитета по вопросам энергетики Виктория Гриб в эфире программы Energo live с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".
"К большому сожалению, в уголь нет будущего. Мы это понимаем. Это мировые тенденции, мировые тренды", - сказала Гриб.
Она обратила внимание, что в Украине теплогенерация составляет 25% в общем энергобалансе страны, а большинство тепловых электростанций работают на угле.
Народный депутат прогнозирует, что в дальнейшем будет развиваться зеленая энергетика и атомная энергетика (которая по словам спикеркы составляет 55% и более "чистой", чем теплоэнергетика).
"Сегодня нужно найти выход для того, чтобы не срочно сокращать угольную отрасль, но обязательно это делать - просчитано, чтобы люди не остались без работы, а те 65 моногорода (где можно трудоустроиться преимущественно на шахты, - ред.) Получили другие инвестиции , чтобы бюджеты также наполнялись ", - отметила она.
- В Украине готовят пилотный проект по закрытию шахт, опираясь на опыт Германии. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславець в интервью "Радио Свобода".
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