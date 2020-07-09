Нужно сокращать угольную отрасль, а горняков трудоустраивать в других сферах, - Виктория Гриб

9 июля, 2020, 11:13

В угольной теплогенерации нет будущего, поэтому нужно постепенно трудоустраивать горняков в других отраслях и закрывать шахты

Такую позицию высказала внефракционный народный депутат, член парламентского комитета по вопросам энергетики Виктория Гриб в эфире программы Energo live с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".

"К большому сожалению, в уголь нет будущего. Мы это понимаем. Это мировые тенденции, мировые тренды", - сказала Гриб.

Она обратила внимание, что в Украине теплогенерация составляет 25% в общем энергобалансе страны, а большинство тепловых электростанций работают на угле.

Народный депутат прогнозирует, что в дальнейшем будет развиваться зеленая энергетика и атомная энергетика (которая по словам спикеркы составляет 55% и более "чистой", чем теплоэнергетика).

"Сегодня нужно найти выход для того, чтобы не срочно сокращать угольную отрасль, но обязательно это делать - просчитано, чтобы люди не остались без работы, а те 65 моногорода (где можно трудоустроиться преимущественно на шахты, - ред.) Получили другие инвестиции , чтобы бюджеты также наполнялись ", - отметила она.