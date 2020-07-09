НСЗУ выплатила медучреждениям 1,7 млрд грн за предоставление помощи пациентам с COVID-19

9 июля, 2020, 13:25

На сегодня НСЗУ выплатила медучреждениям почти 1,7 млрд грн за предоставление помощи пациентам с COVID-19

Об этом пресс-служба Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) сообщила в Facebook.

"В целом на оказание помощи пациентам с COVID-19 или с подозрением на него НСЗУ сегодня выплатила медучреждениям почти 1,7 млрд грн", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в бесплатный пакет услуг по лечению пациентов с COVID-19 в медучреждениях включено тестирование на COVID-19, лабораторные и инструментальные исследования, медпомощь в соответствии с отраслевыми стандарте, кислородная поддержка, интенсивная терапия и подключение к искусственной вентиляции легких (ИВЛ) или экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) при необходимости, медикаментозная терапия и обезболивание при необходимости, а также консультации врачей других специальностей.

В пресс-служба также сообщили, что всего за апрель-июнь в медучреждения были госпитализированы 18 724 пациентов с Коронавирусная инфекцией, из них 3472 пациентов получили медицинскую помощь в условиях интенсивной терапии.

Отмечается, что за июнь количество госпитализированных пациентов увеличилось на 28%. При этом на уровне одной из областей не наблюдалось перегрузки ковидних коек. В каждом городе есть места для госпитализации.

По информации НСЗУ, в среднем меньше половины пациентов, у которых подтвердили диагноз COVID-19 нуждались в госпитализации. Доля пациентов с подтвержденным диагнозом среди госпитализированных, нуждающихся медпомощи в условиях интенсивной терапии, в среднем составляет 18-19%. Тогда как в мире обычно интенсивной терапии нуждаются около 25% госпитализированных пациентов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb