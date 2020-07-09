Не всё сделал в политике, что планировал, - Корниенко о возможности своей отставки

Об этом он сообщил в интервью Радио Свобода.

"У меня лично такойе мысли не возникало. Я слышал эти идеи (об отставке - ред.) с разных сторон, но я пытался их на себя примерить и я понимал, что это репутационная ошибка, но для меня как для политика, пока я не всё сделал, что планировал для себя в политике. Я хотел бы еще этим позаниматься немного", - сказал Корниенко.

На вопрос журналиста, как семья отреагировала на ситуацию, Корниенко ответил, что не хотел бы это комментировать.

Напомним, 23 июня руководители фракции "Слуга народа" Александр Корниенко и Давид Арахамия обсудили свою коллегу по фракции Ирина Аллахвердиев во время визита в Николаев. Депутаты не заметили, что микрофоны рядом с ними были включены и назвали Аллахвердиеву "рабочей как корабельная сосна бабой".

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