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Espreso.tvОбществоНа Львовщине умер 41-летний глава РГА

На Львовщине умер 41-летний глава РГА


фото: Facebook Андрія Шумського
Сегодня ночью во Львовской области внезапно умер глава Яворивской райгосадминистрации Андрей Шумский

Об этом сообщили в РГА.

Андрею Шумскому был только 41 год. Он родился 24 ноября 1978 во Львове. Высшее образование получил в Национальном университете "Львовская политехника" по специальности "колесные и гусеничные транспортные средства", квалификация - специалист инженер-механик.

Занимал должность председателя РГА с декабря 2019 года, перед тем был директором ЧП "АМ-Групп", "Промстрой сервис" и "Шато-плюс". Специалист в деревообработке и специалист по экологическим проблемам и проблемам окружающей среды.

Согласно данных декларации, которую Шумский подавал как кандидат на должность главы РГА, сумма денежных активов декларанта и семьи более чем в 10 раз превышала сумму всех их доходов.

На выборах в Верховную Раду 2019 Андрей Шумский баллотировался от партии "Слуга народа" в 122-м избирательном округе - Жолковский и Яворивский районы, однако проиграл кандидату от "взаимопомощи" Павлу Бакунца. А во время президентских выборов был доверенным лицом Зеленского в этом округе.

Причины смерти Шумского официально не сообщают, однако, по информации местных СМИ, у него был инфаркт. У умершего осталась жена и двое детей: сын и дочь.

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