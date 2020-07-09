На Львовщине суд амнистировал комбата, из-за халатности которого погиб военный
Об этом сообщает ZAXID.NET.
Как указано в приговоре суда, в августе 2016 года Сергей М. был назначен руководителем стрельб, которые проводились на полигоне.
Ему доложили о задержках и неисправности вооружения при выполнении упражнений стрельбы из ПКТ (пулемет Калашникова). После окончания стрельб он не осмотрел пулемет, а не убедился в отсутствии боеприпасов и допустил хранение заряженного оружия.
На следующий день во время чистки этого оружия военный получил смертельное огнестрельное ранение.
Во время судебного заседания Сергей М. признал свою вину в служебной халатности и подал заявление о применении к нему закона "Об амнистии".
Судья назначила военном наказание в виде пяти лет тюрьмы, но освободил от наказания на основании закона "Об амнистии".
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