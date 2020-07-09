На Львовщине откроют приют для женщин и детей, страдающих от домашнего насилия

9 июля, 2020, 14:59

Приют планируют обустроить в Трускавце. Сейчас в доме продолжаются ремонтные работы, а вскоре там смогут поселиться первые жители

Об этом сообщает журналистка Еспресо.TV во Львове.

В Трускавце на Львовщине продолжаются работы по обустройству приюта для женщин с детьми, которые пострадали от домашнего насилия. Это будет первое место в области, куда женщины смогут убежать от своих обидчиков в безопасные условия. Сейчас в помещении идет ремонт, но уже в октябре убежище надеются открыть для посетителей.

"Обычно женщина, относительно которой совершают насилие, находится в уязвимом состоянии, не имея средств и защиты, - рассказала Еспресо начальник управления по труду и семейной политики департамента социальной защиты населения Львовщины Ульяна Дорош. - Она нуждается в безопасном месте временного пребывания, где сможет получить квалифицированную помощь и приют на определенный период. Такое заведение позволит не разлучать мать и ребенка, не оставлять ребенка с обидчиком, а также не возникнет необходимости размещать ребенка в приюте для детей или ином институциональном учреждении. Мать и ребенок смогут вместе проходить реабилитационную программу и получать все другие социальные услуги ".

Находиться в приюте женщины смогут до трех месяцев или продлить срок пребывания к решению судебных споров. По словам посадовици, бывали случаи, что женщины оставались в приютах значительно дольше. Поселиться во временном жилье смогут десять мам с детьми.

К реализации проекта подключились канадская донорская организация, городские власти Трускавца и Львовский областной совет. Оборудование и оборудования обещает оплатить проект "Мисс Львов".

"Стараемся привлечь всех к максимально быстрого открытия приюта, - добавляет Ульяна Дорош. - Особенно сейчас, в условиях карантина, к сожалению, количество обращений возросло. Если раньше обидчик отлучался, то в эти недели были условия, когда все должны были находиться вместе. Это еще раз показало, что такой приют нужен на Львовщине ".

Кроме убежища в Трускавце, в области уже обдумывают открытие еще одного дома для женщин, страдающих от домашнего насилия. Обустраивать его в Сокале или Червонограде, где много обращений от пострадавших. Сейчас в центрах социальной помощи пытаются оказать женщинам всю необходимую помощь и даже временное жилье. Но открытие приюта поспособствовало бы в решении проблем.

Фото: gsnoticias.com