На Киевщине загорелся свалку, - ГСЧС

9 июля, 2020, 14:10

На Киевщине локализовано возгорание неработающей свалки на площади 300 кв.м.

Об этом сообщает пресс служба ГУ ГСЧС Украины в области.

"9 июля в 8:55 в оперативно-диспетчерскую службу Обуховского района поступило сообщение о возгорании мусора на несанкционированной свалке твердых бытовых отходов в с. Триполье на площади 300 кв.м отдельными ячейками", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 12:10 возгорание локализовано на площади 300 кв.м.

На месте работают 3 пожарно-спасательные автомобили, вспомогательная техника для подвоза воды с Трипольской ТЭС и 13 человек личного состава.