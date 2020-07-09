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Espreso.tvОбществоНа Киевщине загорелся свалку, - ГСЧС

На Киевщине загорелся свалку, - ГСЧС


фото: ДСНС
На Киевщине локализовано возгорание неработающей свалки на площади 300 кв.м.

Об этом сообщает пресс служба ГУ ГСЧС Украины в области.

"9 июля в 8:55 в оперативно-диспетчерскую службу Обуховского района поступило сообщение о возгорании мусора на несанкционированной свалке твердых бытовых отходов в с. Триполье на площади 300 кв.м отдельными ячейками", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 12:10 возгорание локализовано на площади 300 кв.м.

На месте работают 3 пожарно-спасательные автомобили, вспомогательная техника для подвоза воды с Трипольской ТЭС и 13 человек личного состава.

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