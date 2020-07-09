На Харьковщине при сжигании сухой травы погибла женщина

9 июля, 2020, 16:41

В Барвинковском районе Харьковской области в результате сжигания сухой травы на собственном приусадебном участке погибла женщина

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

"8 июля в 11:47 на номер"10" поступило сообщение о пожаре в поселке Первая Ивановка Барвинковского района области, на ул. Мира 3, где на открытой территории горела сухая трава. На место вызова немедленно отправилось пожарно-спасательное подразделение ГСЧС", - говорится в сообщении.

Прибыв по адресу, спасатели выяснили, что площадь горящей травы составляла 250 кв м. Во время тушения пожара на месте выжженной травы они обнаружили обгоревшее тело человека. Погибшей оказалась женщина 1942 года рождения.

По словам очевидцев, она решила сжечь траву на собственном приусадебном участке. Ей, вероятно, стало плохо и она потеряла сознание. Через некоторое время соседи увидели густой столб дыма на огороде и вызвали спасателей.

Спасатели локализовали пожар в 12:18. Полностью ликвидировали его в 13:35.

Причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

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