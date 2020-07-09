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Espreso.tvОбществоНа Харьковщине пограничники задержали нарушителя, который ночью пытался пересечь границу с Россией

На Харьковщине пограничники задержали нарушителя, который ночью пытался пересечь границу с Россией

В Харьковской области пограничники поймали нарушителя, который ночью пытался незаконно пересечь границу с Российской Федерацией

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Нарушитель направлялся со стороны украинского населенного пункта Гоптовка в направлении российского - Нехотеевка. У линии инженерных заграждений он появился после полуночи. Пограничники отдела "Дергачи" зафиксировали "незваного гостя" с помощью стационарных тепловизионных камер, которыми оборудован данный участок границы", - говорится в сообщении.

Нарушителя задержали после преодоления заградительного забора. За попытку незаконного пересечения государственной границы на него составили протокол административного правонарушения.

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