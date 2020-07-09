На Харьковщине поезд задержался почти на час из пассажиров без масок
Об этом говорится на сайте Укрзализныци.
Пассажиров-нарушителей обнаружили во время посадки в поезд на станции "Дергачи". На замечания и разъяснения железнодорожников пассажиры не реагировали, как и на напоминание по громкоговорителю о необходимости пользоваться защитными масками. Проводники вызвали на место полицию.
Правоохранители провели разъяснительную работу среди нарушителей, но из-за этого пострадали другие пассажиры, поскольку поезд простоял на станции "Дергачи" 51 минуту, а на конечную станцию "Харьков-Пассажирский" прибыл с задержкой в 49 минут.
Укрзализныця напомнила, что сейчас Харьковщина входит в перечень областей, которые не соответствуют всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий по коронавируса, и призвала пассажиров соблюдать карантин.
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