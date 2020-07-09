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Espreso.tvОбществоНа Харьковщине поезд задержался почти на час из пассажиров без масок

На Харьковщине поезд задержался почти на час из пассажиров без масок

Из-а пассажиров-нарушителей масочного режима в Харьковской области почти на час задержался в дороге пригородный поезд

Об этом говорится на сайте Укрзализныци.

"8 июля пригородный поезд №6015 Казачья Лопань - Харьков прибыл на конечную станцию с задержкой в 49 минут. Причиной этого стало нарушение пассажирами карантинных требований, а именно - пребывание в вагоне электропоезда без защитных масок", - говорится в сообщении.

Пассажиров-нарушителей обнаружили во время посадки в поезд на станции "Дергачи". На замечания и разъяснения железнодорожников пассажиры не реагировали, как и на напоминание по громкоговорителю о необходимости пользоваться защитными масками. Проводники вызвали на место полицию.

Правоохранители провели разъяснительную работу среди нарушителей, но из-за этого пострадали другие пассажиры, поскольку поезд простоял на станции "Дергачи" 51 минуту, а на конечную станцию "Харьков-Пассажирский" прибыл с задержкой в 49 минут.

Укрзализныця напомнила, что сейчас Харьковщина входит в перечень областей, которые не соответствуют всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий по коронавируса, и призвала пассажиров соблюдать карантин.

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