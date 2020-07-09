На границе с РФ возобновили пешее пересечение в пяти пунктах пропуска

9 июля, 2020, 11:32



фото: reuters

Правительство возобновило возможность пешего пересечения границы с Россией в пунктах пропуска "Меловое", "Гоптовка", "Бачевск" и "Юнаковка", а также с Россией и Беларусью в пункте пропуска "Сеньковка".