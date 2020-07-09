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Espreso.tvОбществоНа границе с РФ возобновили пешее пересечение в пяти пунктах пропуска

На границе с РФ возобновили пешее пересечение в пяти пунктах пропуска


фото: reuters
Правительство возобновило возможность пешего пересечения границы с Россией в пунктах пропуска "Меловое", "Гоптовка", "Бачевск" и "Юнаковка", а также с Россией и Беларусью в пункте пропуска "Сеньковка".

Об этом сообщает Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону.

"Согласно решению правительства Украины, с 00.00 часов 7 июля восстановлено возможность пешего пересечения границы с Россией в таких пунктах пропуска:" Меловое "(Луганская область, Меловской район)," Гоптовка "(Харьковская область, Дергачевский район)" Бачевск "(Сумская область, Глуховский район), "Юнаковка" (Сумская область, Сумской район). Также границе с Россией и Беларусью в пункте пропуска "Сеньковка" (Черниговская область, Городнянский район) ", - говорится в сообщении.

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