На границе с РФ возобновили пешее пересечение в пяти пунктах пропуска
9 июля, 2020, 11:32
Правительство возобновило возможность пешего пересечения границы с Россией в пунктах пропуска "Меловое", "Гоптовка", "Бачевск" и "Юнаковка", а также с Россией и Беларусью в пункте пропуска "Сеньковка".
Об этом сообщает Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону.
"Согласно решению правительства Украины, с 00.00 часов 7 июля восстановлено возможность пешего пересечения границы с Россией в таких пунктах пропуска:" Меловое "(Луганская область, Меловской район)," Гоптовка "(Харьковская область, Дергачевский район)" Бачевск "(Сумская область, Глуховский район), "Юнаковка" (Сумская область, Сумской район). Также границе с Россией и Беларусью в пункте пропуска "Сеньковка" (Черниговская область, Городнянский район) ", - говорится в сообщении.
- С 00:00 7 июля на границе с Беларусью восстановлено работу пунктов пропуска "Дольск" и "Вильча".
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