Мининфраструктуры будет публиковать оперативные результаты весовых проверок грузовиков

9 июля, 2020, 15:30

Раздел на сервисе открытых данных транспортной отрасли содержит актуальную информацию о габаритно-весовом контроле на дорогах Украины

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Согласно сообщению, с 9 июля на сервисе открытых данных транспортной отрасли заработал раздел, содержащий актуальную информацию о габаритно-весовом контроле на дорогах Украины.

"Это данные о количестве проверенных инспекторами Укртрансбезпекы авто, составленных актов нарушений, начисленной платы за проезд. Кроме того, с помощью нового ресурса можно отследить динамику проверок в разных регионах Украины, увидеть, сколько работников привлечены к этой работе и в какой области выявлено больше всего нарушений", - говорится в сообщении.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, теперь самая актуальная информация о габаритно-весовом контроле находиться на сервисе открытых данных транспортной отрасли.

"Мы за открытость и доступность данных, ведь это лучший контроллер и показатель эффективности работы. Будьте бдительны и соблюдайте правила", - подчеркнул Криклий.

Министр напомнил, что в случае, если водитель откажется остановиться для прохождения габаритно-весового контроля предусмотрена административная ответственность. Кроме того, в законопроекте №3743, зарегистрированном в Верховной Раде, за отказ от прохождения контроля предусматривается штраф в размере трех тысяч необлагаемых минимумов.

В пресс-службе также обнародовали рейтинг крупнейших пяти нарушителей за последние сутки.

Отмечается, что всего по состоянию на 8 июля было остановлено и проверено более 7 тыс. грузовиков, что на четверть больше по сравнению с предыдущими сутками. Кроме того, составлены 120 актов нарушений и начислена плата за перегрузки в размере более 26,5 тыс. евро.

Напомним, 23 июня Зеленский нашел чат дальнобойщиков и пригрозил последствиями перегрузки, применив к водителям оскорбительную лексику.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb