Минсоцполитики предлагает компенсировать стоимость "пакета малыша" родителям, которые его не получили

9 июля, 2020, 12:35

Кабинет министров предлагает компенсировать стоимость "пакета малыша" на детей, родившихся в 2020 году и не получивших его

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Отмечается, что 3 марта КМУ принял постановление №172 "Некоторые вопросы обеспечения ребенка при рождении одноразовой натуральной помощи" пакет малыша ".

Согласно документу, закупку одноразовой натуральной помощи за счет средств государственного бюджета проводит ГП "Профессиональные закупки".

"Однако, 30.06.2020 года по результатам рассмотрения жалоб участников закупки, Антимонопольным комитетом Украины принято решение отменить процедуру закупки одноразовой натуральной помощи" пакет малыша ", - отметили в министерстве.

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В связи с решением АМКУ Минсоцполитики и разработало соответствующий проект для выплаты компенсации за неполученный "пакет малыша" деньгами.

"Вопрос обеспечения пособиями" пакет малыша "новорожденных детей во всех регионах Украины находится на постоянном контроле Минсоцполитики", - говорится в сообщении.

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