МИД: РФ распространяет фейки о причастности Украины к протестам в Сербии
9 июля, 2020, 21:09
Российская Федерация распространяет в сербском информационном поле ложную информацию о якобы причастности украинцев к массовым беспорядкам в Сербии
Об этом сообщает посольство Украины в Сербии.
"Посольство Украины имеет честь обратиться к СМИ в Сербии с просьбой не распространять неправдивую информацию об Украине и гражданах Украины в связи с ситуацией в Сербии", - заявили в посольстве.
Украина не располагает информацией об участии своих граждан в этих событиях.
В дипломатическом представительстве отметили, что Украина никоим образом не пытается вмешиваться во внутриполитическую ситуацию в Сербии, а заявления российских и пророссийских СМИ об "украинском сценарии" являются ложными.
- Напомним, на днях в Белграде вспыхнули массовые протесты из-за усиления карантина в Сербии. Правительство решило ввести в столице комендантский час.
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