 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМИД: РФ распространяет фейки о причастности Украины к протестам в Сербии

МИД: РФ распространяет фейки о причастности Украины к протестам в Сербии

Российская Федерация распространяет в сербском информационном поле ложную информацию о якобы причастности украинцев к массовым беспорядкам в Сербии

Об этом сообщает посольство Украины в Сербии.

"Посольство Украины имеет честь обратиться к СМИ в Сербии с просьбой не распространять неправдивую информацию об Украине и гражданах Украины в связи с ситуацией в Сербии", - заявили в посольстве.

Украина не располагает информацией об участии своих граждан в этих событиях.

В дипломатическом представительстве отметили, что Украина никоим образом не пытается вмешиваться во внутриполитическую ситуацию в Сербии, а заявления российских и пророссийских СМИ об "украинском сценарии" являются ложными.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 июля, 2020 четверг

больше новостей

9 июля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать