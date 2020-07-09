МИД: РФ распространяет фейки о причастности Украины к протестам в Сербии

9 июля, 2020, 21:09

Российская Федерация распространяет в сербском информационном поле ложную информацию о якобы причастности украинцев к массовым беспорядкам в Сербии

Об этом сообщает посольство Украины в Сербии.

"Посольство Украины имеет честь обратиться к СМИ в Сербии с просьбой не распространять неправдивую информацию об Украине и гражданах Украины в связи с ситуацией в Сербии", - заявили в посольстве.

Украина не располагает информацией об участии своих граждан в этих событиях.